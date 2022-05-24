Trabzonspor'da merak edilen soru; Nwakaeme

Trabzonspor'da Nwakaeme belirsizliği sürüyor…



Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve şu ana kadar yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamayan Nijeryalı oyuncunun bordo-mavili takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.



Trabzonspor kurmayları, "Biz sunabileceğimiz en iyi teklifi kendisine sunduk ve cevap bekliyoruz" derken, Nijeryalı oyuncu ise, "Parayı sorun erecek en son kişi benim" açıklamasını yapmıştı.



Tarafların bu açıklamasına rağmen sözleşme konusunda henüz olumlu bir adım atılmaması kafaları karıştırdı.



Nwakaeme, sezonu 13 gol ve 10 asistle tamamlayarak Trabzonspor'da ki en iyi dönemini yaşadı. (Karadeniz'den Günebakış Gazetesi)





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