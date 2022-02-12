Trabzonspor'da Konyaspor maçı için ekstra prim yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçı öncesi yaptığı, "Sadece bir lig maçı oynayacağız" açıklamasından sonra yönetim kurulu da maç için standart prim uygulama kararı aldı.



Bu sezon sadece iki kez ekstra prim veren yönetim, normal şekilde devam ederek takım üzerinde oluşabilecek baskıya engel oldu.



Trabzonspor, 13 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda rakibini ağırlayacak.





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