Trabzonspor'da Konyaspor maçı için ekstra prim yok

Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde primleri standart olarak uygulama kararı alındı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Konyaspor maçı için ekstra prim yok
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12 Şubat 2022 12:53
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçı öncesi yaptığı, "Sadece bir lig maçı oynayacağız" açıklamasından sonra yönetim kurulu da maç için standart prim uygulama kararı aldı.

Bu sezon sadece iki kez ekstra prim veren yönetim, normal şekilde devam ederek takım üzerinde oluşabilecek baskıya engel oldu.

Trabzonspor, 13 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda rakibini ağırlayacak.

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