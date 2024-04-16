Trabzonspor'da kanat için Otele iddiası!

Trabzonspor'un, Cluj forması giyen Philip Otele ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da kanat için Otele iddiası!
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16 Nisan 2024 12:50
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Rumen basını, Cluj forması giyen Philip Otele ile Trabzonspor'un ilgilendiğini yazdı.

Bu sezon 39 maçta 13 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan 25 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, ara transferde de Trabzonspor'un radarına girmişti.

BELÇİKA VE İNGİLTERE'DEN DE TAKİP EDİYORLAR

Belçika ve İngiltere'den de bazı kulüplerin Otele'i yakından takip ettiği vurgulanırken, bonservis konusunda Cluj'un ne seviyede bir rakam talep ettiği ise haberde belirtilmedi. 

 

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