Trabzonspor'da kampa Trezeguet damgası

Anthony Nwakaeme'nin yerine transfer edildikten sonra ilk etapta adaptasyon sorunu yaşayan ancak hiç pes etmeyen Mahmoud Trezeguet, ligde ve Avrupa'da çıktığı 16 maçta 6 gol, 5 asistlik performans göstermişti.



Mısırlı yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok önem verdiği Antalya kampında bir kez daha kalitesini sergiledi. 11 günlük yoğun periyotta hiçbir idmanı kaçırmayan Mısırlı kanat oyuncusu, Hull City ve Crystal Palace maçlarında attığı gollerle de alkış aldı.



DERBİYİ İPLE ÇEKİYOR



Abdullah Avcı'nın 1 numaralı hücum silahı olan Trezeguet, Visca'nın dönüşüyle birlikte hücumda rahatlamış gözüküyor. Daha geniş alanlar bulan ve ikinci forvet gibi sık sık ceza sahasında topla buluşan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisini iple çekiyor.



4 İSİM DAHA VAR



Trezeguet'nin yanı sıra Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Naci Ünüvar ve Siopis, Antalya kampının dikkat çeken diğer isimleri oldu. Özellikle sezonun ilk bölümündeki performansıyla eleştirilen Abdülkadir, orta sahaya geçtikten sonra kendini buldu. Bartra'nın yokluğunda forma şansını iyi değerlendiren Hüseyin, '11 için hazırım' mesajı verirken, Naci ile Siopis de hırslı görüntüsüyle fark yarattı.





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