Trabzonspor'da İsmail Köybaşı açık kapatıyor!

Trabzonspor'da en son transfer edilen isim olan İsmail Köybaşı, ekstra çalışmalar ile sezona hazır şekilde girmek için çabalıyor.

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Trabzonspor'da İsmail Köybaşı açık kapatıyor!
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09 Ağustos 2021 13:57
Trabzonspor 'un son transferi olan ve kampın son günlerinde takıma katılan İsmail Köybaşı, yeni sezona bomba gibi girmek için ekstra çalışmalar yapıyor.

16 Ağustos'taki ligin ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor karşısında sol bekteki yerini alması beklenen 32 yaşındaki oyuncu, takımla arasındaki fizik kondisyon farkını her geçen gün kapatıyor.

Tecrübeli futbolcunun bu tavırları da teknik heyeti bir hayli memnun ediyor.


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