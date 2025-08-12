12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
Kopenhag-Malmö FF
20:00
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
Benfica-Nice
22:00
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Trabzonspor'da hedef yeniden Ounahi

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonda gündemine aldığı Azzedine Ounahi'yi Marsilya'dan satın alma opsiyon ile kiralamak istiyor.

calendar 12 Ağustos 2025 12:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Süper Lig'in yeni sezonunun ilk karşılaşmasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden karadeniz temsilcisinin radarına, bordo-mavililerin geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kodrosuna katmak istediği Azzedine Ounahi takıldı.

Ounahi, geçtiğimiz sezonu Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta kiralık geçirmişti.


AVRUPA'DAN İLGİ VAR

Trabzonspor'un yanında Faslı oyuncu ile geçtiğimiz sezon formasını terlettiği Panathinaikos ve Spartak Moskova'nın da ilgisi söz konusuydu. Rus ekibi şartlarda anlaşılamaması nedeniyle şu anlık transferi rafa kaldırdı.

TRABZONSPOR YENİDEN MASADA

Trabzonspor, yakın zamanda 25 yaşındaki oyuncu için yeniden girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un önceliği Ounahi'nin satın alma opsiyonu ile kiralanarak takıma katılması.

Fas milli oyuncunun kulübüyle 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
