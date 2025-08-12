Trabzonspor'da hedef yeniden Ounahi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Süper Lig'in yeni sezonunun ilk karşılaşmasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden karadeniz temsilcisinin radarına, bordo-mavililerin geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kodrosuna katmak istediği Azzedine Ounahi takıldı.
Ounahi, geçtiğimiz sezonu Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta kiralık geçirmişti.
AVRUPA'DAN İLGİ VAR
Trabzonspor'un yanında Faslı oyuncu ile geçtiğimiz sezon formasını terlettiği Panathinaikos ve Spartak Moskova'nın da ilgisi söz konusuydu. Rus ekibi şartlarda anlaşılamaması nedeniyle şu anlık transferi rafa kaldırdı.
TRABZONSPOR YENİDEN MASADA
Trabzonspor, yakın zamanda 25 yaşındaki oyuncu için yeniden girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un önceliği Ounahi'nin satın alma opsiyonu ile kiralanarak takıma katılması.
Fas milli oyuncunun kulübüyle 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
