UEFA Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız yenilgisiyle sarsılan Trabzonspor , üst üste çıkacağı 3 maçı kazanıp her iki kulvarda yoluna iddialı şekilde devam etmek istiyor... Bordo-Mavililer, öncelikle perşembe günü oynanacak Ferencvaros mücadelesini kazanıp, diğer maçta Monaco'nun takılmasını bekleyecek. Bu senaryo gerçekleşirse, üst tura çıkılacak. Grubun 3. tamamlanması durumunda ise UEFA Konferans Ligi'ne gidilecek.



Abdullah Avcı o arayı bekliyor



Trabzonspor, zorlu Ferecvaros maçından hemen 3 gün sonra Akyazı'dabu kez Konyaspor 'u konuk edecek. Ligde 11 maç sonunda 21 puanı bulunan ve bu haftayı BAY geçen Fırtına, Konya'nın ardından Ankaragücü deplasmanına gidecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, 9 günde oynanacak 3 kritik karşılaşmadan 9 puan çıkartmayı hedefliyor. Sonrasında ise hocanın ısrarla işaret ettiği Dünya Kupası arası geliyor.



Aksi senaryo olursa...



Abdullah Avcı, her fırsatta Kasım'daki uzun arada takımın ritm bulacağını ve sonrasında çok farklı bir Trabzonspor izleteceklerinin mesajını veriyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 1.5 aylık o sürece Bordo-Mavili ekibi moralli şekilde sokmayı hedefliyor. Aksi bir senaryoda yani 3 maçlık fikstürde kötü sonuçların alınması halinde Avcı'ya yapılan eleştirilerin iyice artması bekleniyor.



Gomez 11'e dönüyor



Avrupa Ligi'ndeki 2 maçlık cezası biten Maxi Gomez, Ferecvaros karşısında ilk 11'e dönecek. Kadroda başka değişimler de bekleniyor Monaco ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve 2 maçlık cezası nedeniyle Akyazı'daki Monaco ve Sırbistan'daki Kızılyıldız mücadelelerini kaçıran Maxi Gomez, geri dönüyor. Cornelius'un yerine büyük umutlarla alınan Uruguaylı yıldızdan perşembe günü beklenti çok fazla. Teknik direktör Abdullah Avcı, Umut Bozok'un yerine Gomez'le başlayacak. Ayrıca kanatta da Bardhi'nin yerine Djaniny'nin 11'e girme ihtimali yüksek. Tecrübeli hocanın, hafta içindeki idman performanslarına göre orta sahada da değişime gidebileceği öğrenildi.







