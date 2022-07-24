Trabzonspor'da gündem stoper

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Avusturya'da Torino ile oynadığı maçı 3-0 kaybetmişti. Karşılaşmada özellikle stoper mevkiindeki eksiklikler göze çarptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda stoper arayışlarına hız verildi.
Abdullah Avcı, kulübün stoper transferi için 7-8 oyuncuyla görüştüğünü ancak bu isimlerle anlaşılamadığını belirtmişti. Trabzonspor'un stoper olarak 2 isimde yoğunlaştığı öğrenildi.
(Haber 61)
Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Avusturya'da Torino ile oynadığı maçı 3-0 kaybetmişti. Karşılaşmada özellikle stoper mevkiindeki eksiklikler göze çarptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda stoper arayışlarına hız verildi.
Abdullah Avcı, kulübün stoper transferi için 7-8 oyuncuyla görüştüğünü ancak bu isimlerle anlaşılamadığını belirtmişti. Trabzonspor'un stoper olarak 2 isimde yoğunlaştığı öğrenildi.
(Haber 61)