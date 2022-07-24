Trabzonspor'da gündem stoper

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, stoper bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürüyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gündem stoper
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24 Temmuz 2022 18:03
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Avusturya'da Torino ile oynadığı maçı 3-0 kaybetmişti. Karşılaşmada özellikle stoper mevkiindeki eksiklikler göze çarptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda stoper arayışlarına hız verildi.



Abdullah Avcı, kulübün stoper transferi için 7-8 oyuncuyla görüştüğünü ancak bu isimlerle anlaşılamadığını belirtmişti. Trabzonspor'un stoper olarak 2 isimde yoğunlaştığı öğrenildi.

(Haber 61)



 


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