Trabzonspor'da gözler Abdülkadir Ömür'de

Alanyaspor'u yenerek milli araya yeni hocasıyla yeni bir sayfa açarak girmeyi planlayan Trabzonspor'da gözler Abdülkadir Ömür'ün üzerinde olacak.İstatistikler ise 21 yaşındaki sağ kanadın Alanyaspor maçlarında farklı bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor.Bu yıl 7 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan 1.68 boyundaki yıldız, geçen sezon deplasmanda 2-2 biten ve 2-0 kazanılan Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'a birer gol atmıştı.2017-18'de Akdeniz temsilcisi karşısında deplasmanda 2-1 kazanılan maçta da fileleri sarsan Abdülkadir, bu geleneğini devam ettirmek istiyor.