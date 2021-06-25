Trabzonspor'da forvet parası Yusuf Yazıcı'dan gelebilir

Yusuf Yazıcı'yı Sevilla istiyor. İspanyol ekibi bu transfer için 35 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkarmış durumda. Eğer iş resmileşir, Yusuf Lille'den Sevilla'ya giderse Trabzonspor'un kasasına yaklaşık 3.5 milyon euro'luk bir rakam girecek. Kurmaylar bu parayı forvet hattına transfer edeceği yıldız isme vermeyi planlıyor.

Abone Ol
Trabzonspor'da forvet parası Yusuf Yazıcı'dan gelebilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2021 14:09
Trabzonspor, forvet hattına yapacağı transfer için 14 Temmuz'u işaret etmişti. Bu kritik bölge için Alexander Sörloth ya da Andreas Cornelius'tan birisi transfer edilmeye çalışılacak. Yönetim, yıldız isimlere ödeyeceği para için kaynak arayışlarını sürdürürken sevindiren bir gelişme yaşandı.

Karadeniz'in ulaştığı bilgile göre eski Fırtına, Yusuf Yazıcı önümüzdeki hafta transfer görüşmesi için Sevilla'ya gidecek. Yusuf için telaffuz edilen rakam 35 milyon Euro civarında. Bu transfer gerçekleşirse Yusuf'un bonservisini elinde bulunduran Lille Kulübü, paranın yüzde 20'sini Trabzonspor'a ödeyecek.

Bu rakam da yaklaşık 3.5 milyon euro yapıyor. Bordo-mavili kurmaylar, Yusuf Yazıcı'dan gelecek bu parayı forvet transferinde kullanmayı planlıyor. Diğer bir plan ise Uğurcan Çakır'ın transferinden gelecek rakam. İki yıldızın satışının resmileşmesi, Trabzonspor'u yeni sezon öncesi ekonomik olarak bir hayli rahatlatacak.

Kaynak: Karadeniz Gazete


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.