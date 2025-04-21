Trabzonspor'da Fatih Tekke ile deplasmanda Fırtına!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte bordo-mavililer rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Trabzonspor'da en dikkat çekici gelişme ise deplasman performansında yaşandı. Sezonun ilk yarısında dış sahada galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, Tekke ile birlikte 5 haftada 2 deplasman galibiyeti elde etti.
Bu çıkış, takımın lig sıralamasında da yukarıya tırmanmasını sağladı.
Trabzonspor'da en dikkat çekici gelişme ise deplasman performansında yaşandı. Sezonun ilk yarısında dış sahada galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, Tekke ile birlikte 5 haftada 2 deplasman galibiyeti elde etti.
Bu çıkış, takımın lig sıralamasında da yukarıya tırmanmasını sağladı.