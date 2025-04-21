Trabzonspor'da Fatih Tekke ile deplasmanda Fırtına!

Trabzonspor, dış sahadaki kayıplara Fatih Tekke yönetiminde son verdi ve üst sıralara tırmanmaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Fatih Tekke ile deplasmanda Fırtına!
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21 Nisan 2025 10:30
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte bordo-mavililer rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Trabzonspor'da en dikkat çekici gelişme ise deplasman performansında yaşandı. Sezonun ilk yarısında dış sahada galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, Tekke ile birlikte 5 haftada 2 deplasman galibiyeti elde etti.

Bu çıkış, takımın lig sıralamasında da yukarıya tırmanmasını sağladı.

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