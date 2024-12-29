Trabzonspor'da Enis Bardhi yolcu

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan isimlerin geleceği belirsizliğini korurken, bunların arasında bulunan Enis Bardhi'nin, ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı ifade edildi.



Kuzey Makedonya basınından Pollogu'nun haberine göre; Bardhi'nin kısa süre içerisinde Karadeniz ekibinden ayrılacağı belirtildi. Haberde, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'in, 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ve bu transferin gerçekleşmesi halinde Enis Bardhi'nin sezonun ikinci yarısında Şampiyonlar Ligi maçlarında da forma giyebileceği vurgulandı.



BJELICA, BARDHI'Yİ TAKIMINDA GÖRMEK İSTİYOR



Makedon futbolcuyla Hatayspor'un da ilgilendiği ileri sürülürken, Bjelica'nın Trabzonspor'dan tanıdığı eski öğrencisini takımında görmeyi çok istediği ifade edildi. Bardhi'nin Dinamo'ya bedelsiz gelebileceği ve bu durumun, transferi Hırvat kulübü adına cazip kıldığı belirtildi.



