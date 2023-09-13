Trabzonspor'da Enis Bardhi fırtınası

Geçtiğimiz sezon başında Levante'den 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Enis Bardhi, yeni sezona gol ve asistleriyle başladı.
28 yaşındaki 10 numara, Trabzonspor forması altında 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, milli takımda da oldukça etkili bir performans ortaya koyuyor.
Kuzey Makedonya'nın İtalya ile berabere kaldığı mücadelede şık bir frikik golü kaydeden Bardhi, dün akşam oynanan Malta maçında da 2 asist yapmayı başardı. Kuzey Makedonya, Malta karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bardhi, Trabzonspor ve Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda oynadığı son 4 resmi maçta 3 gol atarken 3 de asistlik performans ortaya koydu. (Haber61)
28 yaşındaki 10 numara, Trabzonspor forması altında 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, milli takımda da oldukça etkili bir performans ortaya koyuyor.
Kuzey Makedonya'nın İtalya ile berabere kaldığı mücadelede şık bir frikik golü kaydeden Bardhi, dün akşam oynanan Malta maçında da 2 asist yapmayı başardı. Kuzey Makedonya, Malta karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bardhi, Trabzonspor ve Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda oynadığı son 4 resmi maçta 3 gol atarken 3 de asistlik performans ortaya koydu. (Haber61)