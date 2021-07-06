Trabzonspor'da Ekuban ortada yok

Trabzonspor'un Riva'daki kamp çalışmalarına katılacağı belirtilen Caleb Ekuban, ilk günkü ve pazartesi günkü antrenmanlarda yer almadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Ekuban ortada yok
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06 Temmuz 2021 08:09
Trabzonspor'un Riva'daki kamp çalışmalarına katılacağı belirtilen Caleb Ekuban, ilk gün ve pazartesi yapılan antrenmanlarda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan bordo-mavili ekipte, ilk günkü idmanda yer almayan Yunus ile Murat Cem de dün sabahki salon çalışmasına katıldı. Ancak Ekuban'ın olmaması dikkat çekti.

Sabahki çalışmada iki gruba ayrılan futbolculardan ilk grupta yer alanlar ısınma ve core çalışma, diğer oyuncular ise genel kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi akşam saatlerinde de ikinci çalışmasını yaptı.Antrenmanı Başkan Ahmet Ağaoğlu da takip etti. 


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