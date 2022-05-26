Trabzonspor'da Denswil için karar anı

Trabzonspor, sözleşmesi biten 29 yaşındaki Stefano Denswil'e 1 milyon 300 bin euro önerdi. Hollandalı futbolcu ise hem yüksek maaş hem de imza parası talep ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Denswil için karar anı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2022 13:03
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği Stefano Denswil ile görüşmeler sürüyor.

Geçtiğimiz sezon Bologna kulübünden kiralanan ve şu an serbest statüye geçen 29 yaşındaki stoper kalmak istediğini açıklasa da taraflar arasında rakamsal farklılık bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon 1 milyon 175 bin euro'ya oynayan Hollandalı futbolcuya 1 milyon 300 bin euro önerildi. Ancak yönetim, oyuncunun talep ettiği imza parasını vermek istemiyor. Görüşmeler devam ediyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ