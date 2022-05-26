Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği Stefano Denswil ile görüşmeler sürüyor.



Geçtiğimiz sezon Bologna kulübünden kiralanan ve şu an serbest statüye geçen 29 yaşındaki stoper kalmak istediğini açıklasa da taraflar arasında rakamsal farklılık bulunuyor.



Geçtiğimiz sezon 1 milyon 175 bin euro'ya oynayan Hollandalı futbolcuya 1 milyon 300 bin euro önerildi. Ancak yönetim, oyuncunun talep ettiği imza parasını vermek istemiyor. Görüşmeler devam ediyor.



