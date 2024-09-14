Trabzonspor'da büyük değişim

Trabzonspor, tarihin en hareketli transfer dönemlerinden birisine 2024-25 sezonu öncesi imza attı.
Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ancak devamında Şenol Güneş'i teknik direktörlük koltuğuna oturtan bordo-mavililer, toplamda 13 takviye yaparken, 27 oyuncu ile yollarını ayırdı.
Bordo-mavili takımın transfer dönemi içerisinde en fazla bonservis bedeli ödediği isim 4 milyon euro ile Muhammed Cham olurken, satıştan en fazla kar yapılan isim ise 450 bin euro kiralama bedeli ile Rayyan Baniya oldu.
Karadeniz temsilcisi, kiralama ve bonservis bedeli olarak bu dönem içerisinde toplam 19 milyon 680 bin euro ödeme yaparken; kasasına ise satış ve kiralama bedeli olarak 1 milyon 372 bin euro koydu.
Bordo-mavililer, 8 futbolcuya bonservis ücreti bedeli ödedi. Muhammed Cham, Serdar Saatçı, Pedro Malheiro, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Arseniy Batagov, Denis Draguş, Okay Yokuşlu bonservis bedeli ödenerek alınan futbolcular oldu. Defans hattına alınan Atletico Madrid'den Stefan Savic en flaş isimlerden birisi oldu.
Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ancak devamında Şenol Güneş'i teknik direktörlük koltuğuna oturtan bordo-mavililer, toplamda 13 takviye yaparken, 27 oyuncu ile yollarını ayırdı.
Bordo-mavili takımın transfer dönemi içerisinde en fazla bonservis bedeli ödediği isim 4 milyon euro ile Muhammed Cham olurken, satıştan en fazla kar yapılan isim ise 450 bin euro kiralama bedeli ile Rayyan Baniya oldu.
Karadeniz temsilcisi, kiralama ve bonservis bedeli olarak bu dönem içerisinde toplam 19 milyon 680 bin euro ödeme yaparken; kasasına ise satış ve kiralama bedeli olarak 1 milyon 372 bin euro koydu.
Bordo-mavililer, 8 futbolcuya bonservis ücreti bedeli ödedi. Muhammed Cham, Serdar Saatçı, Pedro Malheiro, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Arseniy Batagov, Denis Draguş, Okay Yokuşlu bonservis bedeli ödenerek alınan futbolcular oldu. Defans hattına alınan Atletico Madrid'den Stefan Savic en flaş isimlerden birisi oldu.
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