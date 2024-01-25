Trabzonspor'da bütün planlar alt üst oldu

Trabzonspor'da üst üste yaşanan kötü gelişmeler, camiada moralleri bozdu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da bütün planlar alt üst oldu
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25 Ocak 2024 13:51
İki yıl öncenin şampiyonu Trabzonspor tanınmaz halde! Bordo mavililer, Fırtına'yı adeta kendi içinde yaşadı. İki yıl gibi bir zaman diliminde yönetim değişimi yaşandı, teknik adamlar gitti geldi, kadro istikrarı sağlanamadı. 30'a yakın transfer yapıldı ancak verim alınamadı. Şampiyon kadro büyük oranda dağıldı. Kupa kaldıran takımdan beş isim kaldı. Ki onlardan Abdülkadir Ömür'ün de ayrılığı söz konusu.

YENİDEN YAPILANMA

Şampiyonluk yarışının çok çok uzağında kalan Trabzonspor'da şimdi yeni bir kadro mühendisliği planı var. Ancak devre arası çok büyük bir operasyon söz konusu değil. Asıl takviyeler sezon sonunda düşünülüyor. Abdullah Avcı'nın raporuna göre takımın baştan aşağı yenilenmesi gündemde. Ayrıca Pepe, Onauchu, Benkovic, Mehmet Can Aydın ve Berat gibi kiralık oyuncuların durumu da soru işaretli.

RİZE'DE MORAL ARIYOR

Son maçında Galatasaray'a farklı (5-1) mağlup olan bordo mavililer Çaykur Rize deplasmanında moral arayacak. Fırtına'da Afrika Kupası'na giden Trezeguet, Pepe ve Onuachu da yok.

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