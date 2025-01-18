Trabzonspor'da Brynhildsen harekatı!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. Hücum hattına takviye planlayan Trabzonspor, bir kez daha gözünü İskandinavya'ya çevirdi.
Fırtına, zamanında yüksek verim aldığı Norveçli Sörloth ile Danimarkalı Cornelius'un ardından bir başka Kuzeyli forveti kadroya katmak için harekete geçti. Yönetim, yaz döneminde de gündeme gelen Norveçli Ola Brynhildsen için tekrar girişimde bulunacak.
KİRALIKTAN DÖNDÜ
Midtjylland forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında.
Geçtiğimiz sezon Danimarka'da şampiyonluk yaşadığı takıma 6 gollük katkı veren Brynhildsen, forvetin yanı sıra her iki kanatta da oynayabiliyor.
Sezonun ilk yarısını Molde'de kiralık geçiren ve devre arası yeniden Midtjylland'a dönen yıldız futbolcu, Norveç Milli Takımı'nda da 4 maçta forma giydi.
"TRABZON'A KAVUŞACAĞIM"
Brynhildsen, transferi gayrıresmi olsa da doğruladı. Geçtiğimiz ay bordo-mavililerin kendisine ilgisi olduğunu açıklayan ve "Trabzonspor gibi büyük bir takımda forma giymekten mutluluk duyarım" ifadesini kullanan Norveçli forvet, "Trabzonspor'a kavuşacağım" mesajını paylaştı.
VİSCA İKİNCİ DALYA PEŞİNDE
Visca'nın Türkiye kariyeri göz kamaştırıyor. Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla 100 gol barajını geçen Boşnak futbolcu, bir başka istatistikte de dalya demeye hazırlanıyor.
Tecrübeli oyuncu, Sivas karşılaşmasında görev yapması halinde bordo-mavili forma altında 100. resmi maçını oynayacak.
CHAM İÇİN KARARSIZ
Fırtına'da Muhammed Cham, Antalya maçında sakatlanmıştı. 24 yaşındaki orta saha, hafif tempolu idmanlara başladı. Ancak Şenol Güneş, Avusturyalı futbolcuyu Sivas maçında oynatıp oynatmama konusunda kararsız.
Yıldız oyuncu, sakatlığın nüksetme riski nedeniyle pazartesi günü dinlendirilebilir.
UMUT GÜNEŞ BABA OLDU
Trabzonspor'da Umut Güneş, baba olmanın heyecanını yaşadı.
İlk kez baba olan Umut, eşi Su Güneş ile birlikte oğullarına Kayra ismini verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Güneş ailesini kutlar, minik bebeklerine ise sağlıklı bir yaşam dileriz" denildi.
ONURALP'İN ELİNDE KIRIK VAR
Trabzonspor'a, genç kaleci Onuralp'ten kötü haber geldi. 19 yaşındaki file bekçisinin, dün yapılan MR görüntülemesinde sağ el ikinci parmağında kırık tespit edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Onuralp'in ameliyat edileceğini duyurdu.
Fırtına, zamanında yüksek verim aldığı Norveçli Sörloth ile Danimarkalı Cornelius'un ardından bir başka Kuzeyli forveti kadroya katmak için harekete geçti. Yönetim, yaz döneminde de gündeme gelen Norveçli Ola Brynhildsen için tekrar girişimde bulunacak.
KİRALIKTAN DÖNDÜ
Midtjylland forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında.
Geçtiğimiz sezon Danimarka'da şampiyonluk yaşadığı takıma 6 gollük katkı veren Brynhildsen, forvetin yanı sıra her iki kanatta da oynayabiliyor.
Sezonun ilk yarısını Molde'de kiralık geçiren ve devre arası yeniden Midtjylland'a dönen yıldız futbolcu, Norveç Milli Takımı'nda da 4 maçta forma giydi.
"TRABZON'A KAVUŞACAĞIM"
Brynhildsen, transferi gayrıresmi olsa da doğruladı. Geçtiğimiz ay bordo-mavililerin kendisine ilgisi olduğunu açıklayan ve "Trabzonspor gibi büyük bir takımda forma giymekten mutluluk duyarım" ifadesini kullanan Norveçli forvet, "Trabzonspor'a kavuşacağım" mesajını paylaştı.
VİSCA İKİNCİ DALYA PEŞİNDE
Visca'nın Türkiye kariyeri göz kamaştırıyor. Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla 100 gol barajını geçen Boşnak futbolcu, bir başka istatistikte de dalya demeye hazırlanıyor.
Tecrübeli oyuncu, Sivas karşılaşmasında görev yapması halinde bordo-mavili forma altında 100. resmi maçını oynayacak.
CHAM İÇİN KARARSIZ
Fırtına'da Muhammed Cham, Antalya maçında sakatlanmıştı. 24 yaşındaki orta saha, hafif tempolu idmanlara başladı. Ancak Şenol Güneş, Avusturyalı futbolcuyu Sivas maçında oynatıp oynatmama konusunda kararsız.
Yıldız oyuncu, sakatlığın nüksetme riski nedeniyle pazartesi günü dinlendirilebilir.
UMUT GÜNEŞ BABA OLDU
Trabzonspor'da Umut Güneş, baba olmanın heyecanını yaşadı.
İlk kez baba olan Umut, eşi Su Güneş ile birlikte oğullarına Kayra ismini verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Güneş ailesini kutlar, minik bebeklerine ise sağlıklı bir yaşam dileriz" denildi.
ONURALP'İN ELİNDE KIRIK VAR
Trabzonspor'a, genç kaleci Onuralp'ten kötü haber geldi. 19 yaşındaki file bekçisinin, dün yapılan MR görüntülemesinde sağ el ikinci parmağında kırık tespit edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Onuralp'in ameliyat edileceğini duyurdu.