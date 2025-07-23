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Trabzonspor'da Bouchouari için geri sayım!

Trabzonspor, Saint-Etienne'in 5 milyon Euro isteği ile 3 milyon Euro'luk teklif arasındaki farkı kapatmaya çalışıyor; Faslı orta saha transfere sıcak bakıyor.

calendar 23 Temmuz 2025 13:16 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 13:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Bouchouari için geri sayım!
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Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündemde yeniden Benjamin Bouchouari var.

Saint-Etienne forması giyen 23 yaşındaki defansif orta saha Benjamin Bouchouari için Trabzonspor girişimlerini hızlandırdı. Fransız kulübü oyuncu için yaklaşık 5 milyon Euro talep ederken bordo-mavililerin masadaki teklifinin 3 milyon Euro seviyesine çıktığı öğrenildi. Taraflar arasındaki rakamsal farkın azaldığı ve pazarlıkların ileri bir aşamaya taşındığı belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİNDE 1 SEZON KALDI

Bouchouari'nin Saint-Etienne ile kontratında son yıla girmiş olması Trabzonspor'un elini güçlendiren unsurlar arasında. Karşılıklı iyi niyetli görüşmelerin kısa süre içinde hız kazanması ve bir orta noktada buluşulması bekleniyor.

GIRONA DA TAKİPTE 

İspanya'dan Girona'nın da uzun süredir oyuncuyu izlediği ifade ediliyor. Ancak Faslı futbolcunun bordo-mavili projeye daha sıcak baktığı ve Trabzonspor'un sunduğu şartlara yakın durduğu gelen bilgiler arasında.


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