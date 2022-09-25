Trabzonspor'da ayrılık kapıda!

Trabzonspor'un en kısa sürede elden çıkarmaya çalıştığı Anders Trondsen ayrılık için geri sayıma geçti.



Türkiye Futbol Federasyonu'na geçtiğimiz günlerde gönderilen resmi A takım listesine ismi yazılmayan 27 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunun çeşitli kulüplerle görüşme halinde olduğu belirlendi. Trondsen'in İsveç liginin köklü kulüplerinden Göteborg'un da listesinde yer aldığı vurgulandı.



Kariyerini Göteborg'da sürdürmeyi planlayan deneyimli oyuncunun bedelsiz olarak Trabzonspor'dan ayrılmak istediği, bordo-mavililerin de alacaklarından vazgeçmesi koşuluyla bu transferi onaylayacağı ileri sürüldü.



Anders Trondsen iki yıl önce 950 bin euro bonservis bedeliyle Rosenborg'dan transfer edilmişti.



Bordo-mavili formayla yalnızca 14 maça çıkabilen Norveçli futbolcu gol ve asist katkısı yapamadı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ