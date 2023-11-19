Trabzonspor'da Avcı - Pepe mutluluğu!

Trabzonspor'da sakatlıklığının ardından performansını her geçen hafta artırmaya başlayan Nicolas Pepe, teknik direktör Abdullah Avcı ile de çok iyi anlaşıyor.
Bordo mavili kulüp, önceki gün yapılan antrenmanda Avcı ile Pepe'nin birbirine sarıldığı keyifli anların fotoğrafını yayınladı. Milli arada Trabzon'da çalışmalarına devam eden 28 yaşındaki sağ kanadın fiziksel olarak daha iyi seviyeye gelebilmek adına kendisine verilen programları harfiyen uyguladığı öğrenildi
Avcı ile iyi anlaşan Fildişili yıldızın performansını artırması bekleniyor.
Bordo mavili kulüp, önceki gün yapılan antrenmanda Avcı ile Pepe'nin birbirine sarıldığı keyifli anların fotoğrafını yayınladı. Milli arada Trabzon'da çalışmalarına devam eden 28 yaşındaki sağ kanadın fiziksel olarak daha iyi seviyeye gelebilmek adına kendisine verilen programları harfiyen uyguladığı öğrenildi
Avcı ile iyi anlaşan Fildişili yıldızın performansını artırması bekleniyor.
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