Trabzonspor'da Avcı - Pepe mutluluğu!

Trabzonspor'da Nicolas Pepe ile teknik direktör Abdullah Avcı ile kısa sürede kaynaştı. İkili arasındaki iyi iletişimin performansa da yansıması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Avcı - Pepe mutluluğu!
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19 Kasım 2023 13:13
Trabzonspor'da sakatlıklığının ardından performansını her geçen hafta artırmaya başlayan Nicolas Pepe, teknik direktör Abdullah Avcı ile de çok iyi anlaşıyor.

Bordo mavili kulüp, önceki gün yapılan antrenmanda Avcı ile Pepe'nin birbirine sarıldığı keyifli anların fotoğrafını yayınladı. Milli arada Trabzon'da çalışmalarına devam eden 28 yaşındaki sağ kanadın fiziksel olarak daha iyi seviyeye gelebilmek adına kendisine verilen programları harfiyen uyguladığı öğrenildi

Avcı ile iyi anlaşan Fildişili yıldızın performansını artırması bekleniyor.

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