Trabzonspor'da Adana Demirspor öncesi 3 eksik

Trabzonspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek. Bordo-mavili takımda Stefan Savic, Antony Nwakaeme ve Pedro Malheiro, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Adana Demirspor öncesi 3 eksik
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24 Kasım 2024 13:09
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligin son 3 haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor'a da dış sahada 3-1 yenilen bordo-mavililer, son sıradaki Adana ekibini mağlup ederek kötü gidişatına son vermek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.

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