Trabzonspor'da Adana Demirspor öncesi 3 eksik

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligin son 3 haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor'a da dış sahada 3-1 yenilen bordo-mavililer, son sıradaki Adana ekibini mağlup ederek kötü gidişatına son vermek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligin son 3 haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor'a da dış sahada 3-1 yenilen bordo-mavililer, son sıradaki Adana ekibini mağlup ederek kötü gidişatına son vermek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.