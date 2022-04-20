Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı
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20 Nisan 2022 21:07
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise koordinasyon, pas ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Perşembe gününü izinli geçirecek bordo-mavili takım, 22 Nisan Cuma günü hazırlıklarını sürdürecek.

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