Trabzonspor'da Abdullah Avcı forvet için onay verdi!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, santrfora kilitlendi. Yönetim, Paul Onuachu ve Wout Weghorst için temaslarını aralıksız sürdürürken, teknik direktör Abdullah Avcı da yeni golcünün bir an önce takıma katılmasını istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı forvet için onay verdi!
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06 Ağustos 2024 11:24
Trabzonspor, forvet transferi için çalışmalarını sürdürürken, başkan Ertuğrul Doğan da mesaisinin büyük bir bölümünü buraya ayırdı.

Kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde taraftarların, "Forvet, forvet" tezahüratlarına, "En iyisini almaya çalışıyoruz" diyerek yanıt veren Doğan'ın, Hollandalı Wout Weghorst ile Nijeryalı Paul Onuachu için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

ABDULLAH AVCI İKİSİNE DE ONAY VERDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı da durumun bir an önce netleşmesini bekliyor. Lig başlamadan transferin belli olmasını isteyen tecrübeli hocanın, her iki oyuncuya da onay verdiği ve hangisi gelirse gelsin takıma katkı sağlayacağını düşündüğü belirtildi.

Şu ana kadar transferde hatasız ilerlediklerini kaydeden Avcı'nın, en kısa sürede santrforun bitirilmesi yönündeki talebini yönetime ilettiği kaydedildi.

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