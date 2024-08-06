Trabzonspor'da Abdullah Avcı forvet için onay verdi!

Trabzonspor, forvet transferi için çalışmalarını sürdürürken, başkan Ertuğrul Doğan da mesaisinin büyük bir bölümünü buraya ayırdı.
Kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde taraftarların, "Forvet, forvet" tezahüratlarına, "En iyisini almaya çalışıyoruz" diyerek yanıt veren Doğan'ın, Hollandalı Wout Weghorst ile Nijeryalı Paul Onuachu için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
ABDULLAH AVCI İKİSİNE DE ONAY VERDİ
Teknik direktör Abdullah Avcı da durumun bir an önce netleşmesini bekliyor. Lig başlamadan transferin belli olmasını isteyen tecrübeli hocanın, her iki oyuncuya da onay verdiği ve hangisi gelirse gelsin takıma katkı sağlayacağını düşündüğü belirtildi.
Şu ana kadar transferde hatasız ilerlediklerini kaydeden Avcı'nın, en kısa sürede santrforun bitirilmesi yönündeki talebini yönetime ilettiği kaydedildi.
Kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde taraftarların, "Forvet, forvet" tezahüratlarına, "En iyisini almaya çalışıyoruz" diyerek yanıt veren Doğan'ın, Hollandalı Wout Weghorst ile Nijeryalı Paul Onuachu için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
ABDULLAH AVCI İKİSİNE DE ONAY VERDİ
Teknik direktör Abdullah Avcı da durumun bir an önce netleşmesini bekliyor. Lig başlamadan transferin belli olmasını isteyen tecrübeli hocanın, her iki oyuncuya da onay verdiği ve hangisi gelirse gelsin takıma katkı sağlayacağını düşündüğü belirtildi.
Şu ana kadar transferde hatasız ilerlediklerini kaydeden Avcı'nın, en kısa sürede santrforun bitirilmesi yönündeki talebini yönetime ilettiği kaydedildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU