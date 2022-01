Trabzonspor'da 6 isim için imza töreni

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, 6 isim için imza töreni düzenledi.



Bordo-mavililerde yapılan törende; Yusuf Erdoğan, Tymoteusz Puchacz, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş kendilerini kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attılar.



AHMET AĞAOĞLU'NUN VE FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcular imza töreninde açıklamalarda bulundu. İşte yapılan açıklamalar...



Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:



"Her türlü hassasiyeti gösteren Kasımpaşa'ya, Altınordu'ya, Union Berlin'e, Bursaspor kulüplerine teşekkür ediyorum"



"Çok önemli bir ailenin parçası oldunuz. Yetenekleriniz sizi buraya, bu kulübe getirdi. Bundan sonra sizin çalışmalarınızla alakalı. Çok çalışmazsanız yetenekleriniz sizi bir noktaya kadar götürür."



"Takımımızda size bu konuda yardımcı olacak. Yerli bve yabancı ağabeyleriniz var. Kariyeriniz boyunda ben oldum demeyin. Sporcu ahlakı her şeyin önünde. Uzay yıldızı bile olsanız iyi bir ahlaka sahip olmadığınızda bir anlamı olmaz."



"Trabzonspor, ilginç bir camiadır. Trabzonspor'u diğer kulüplerden ayıran bazı unsurlar vardır. Bunların belki de en önemlisi, taraftarlar, oyuncuları çocuklarından ayırt etmezler. Kendi çocuklarına gösterdikleri hassasiyeti, Trabzonspor futbolcularına da gösterir"



"Takımımıza hayırlı, uğurlu olsun. Bu sadece devre arası transferi değil. 2-3 yıldır üzerinden durduğumuz ileriye dönük çalışmanın transferleri"



Yusuf Erdoğan: "Gerçekten 1461 Trabzon'dan, Trabzonspor'a çıkmış gibi heyecanlıyım yine. Gerçekten bunun için size ve hocamıza teşekkür ederim. Genç arkadaşlarımızla da Bursaspor'dan tanışıklığımız vardı. Onlar kadar heyecanlıyım. Anadolu'da şampiyon olan bir takımdan diğerine geldiler. 4 yıl önce buradan ayrıldığımda eşim ve oğlum yoktu yanımda. Büyük takımlardan ayrıldıktan sonra geri dönmek zordur. Ben çalışmayı hiç bırakmadım, geri döneceğimi biliyordum"



Tymoteusz Puchacz: "Buraya geldiğim andan itibaren herkes bana yardımcı oldu, bana güvendiklerini gösterdiler. Bu yıl çok özel olacak. Biz de oyuncular olarak bunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak bu özel yılı şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Bize her yer Trabzon."



Kerem Şen: "Çok heyecanlı ve mutluyum. Bursaspor'a tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Bize bu yatırımı yapan size de teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk gelir. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."



Taha Altıkardeş: "Böyle bir büyük camiaya katıldığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Trabzonspor armasının ağırlığının farkındayım. Artık Trabzonspor için savaşma vakti. Bursaspor'a çok teşekkür ediyorum, buralara gelmemizde çok emekleri var. İnşallah her iki taraf için de en hayırlısı olur"



Enis Destan: "Öncelikle Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a, Hüseyin Eroğlu'na teşekkür ediyorum. Buraya gelirken bana çok yardımcı oldular. Size ve Abdullah hocama da çok teşekkür ediyorum. Beni kendi oğulları, kendi kuzenleri gibi gören şanlı taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyonlukta en çok pay sahibi olan isimlerden biri olmak istiyorum."



Batuhan Kör: "Bursaspor'a teşekkür ediyorum, bize çok emek verdiler. Memleketimin takımında olmaktan dolayı çok mutluyum, gururluyum. Elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Size ve Abdullah hocama da çok teşekkür ediyorum. Transfer sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."





