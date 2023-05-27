Trabzonspor'da 3 eksikli idman; Gbamin sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa potasına girmek isteyen Trabzonspor'da Gbamin sakatlandı. Antrenamda sakatlanan Gbamin için henüz bir açıklama yapılmadı

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor'da 3 eksikli idman; Gbamin sakatlandı
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27 Mayıs 2023 16:36
Süper Lig'in 36'ıncı haftasında oynayacağı Bitexen Giresunspor maçına hazırlanan Trabzonspor'da çalışmalar 3 oyuncu eksiğiyle sürdü. Bordo mavililerde Jean Philipe Gbamin, girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşayıp idmanı yarıda bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ıncı haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da, müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleşti.

3 OYUNCU EKSİK, ALTYAPIDAN 4 OYUNCU KATILDI

Teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan takımda, sol diz iç yan bağda esneme yaşadığı için tedavi gören Yusuf Yazıcı, sol baldırında kas spazmı yaşayan ve fizyoterapist eşliğinde tedavi gören Stefano Denswil ile kiralıktan dönen Abdülkadir Parmak izinli olduğu için idmana katılmadı.

GBAMIN İDMANI YARIDA BIRAKTI

Jean Philipp Gbamin, idmanda girdiği ikili mücadele sırasında sakatlandı. Yaşadığı ağrı nedeniyle ayağı aksayan oyuncu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi eşliğinde sahadan ayrıldı. Teknik ekibe yaşadığı sakatlıkla ilgili bilgi veren oyuncu idmanı yarıda kesti.

Bordo mavililer, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.

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