Trabzonspor çiçekle karşıladı, Norveç'te kapıda bekledi

Trabzonspor'da Molde karşılaşması öncesinde, ülke girişinde uygulanan PCR testi nedeniyle sıkıntılar yaşandı

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Trabzonspor çiçekle karşıladı, Norveç'te kapıda bekledi
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12 Ağustos 2021 13:12
Trabzonspor'da Molde karşılaşması öncesinde Karadeniz Gazetesi'nde "Biz çiçekle karşıladık, onlar kapıda bekletti" başlıklı bir haber yer aldı.

Habere göre; 5 Ağustos'ta Trabzon'a gelen Molde kafilesi çiçeklerle karşılanmış ve otele kadar uğurlanmıştı. Ancak dün aynı şeyler beklenirken Norveçli yetkililer, ülke girişinde uygulanan PCR testi nedeniyle bordo mavili takımı havalimanında fazala bekletti. Bundan dolayı 18:00'de başlaması gereken basın toplantısı 19:00'da yapılmak zorunda kaldı.

Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından bu duruma tepki gösteren futbolseverler, "Oyuncularımız zaten oraya test olup gidiyor. Norveçli sağlık görevlilerinin oyuncularımıza vebalıymış gibi davranmaları insanlık suçu değil mi?" diyerek yaşananları eleştirdi.




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