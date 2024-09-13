Trabzonspor - Beşiktaş maçı için flaş gelişme!

Süper Lig'de hafta sonunda oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarlar yer alabilir. İşte yaşananlar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Beşiktaş maçı için flaş gelişme!
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13 Eylül 2024 17:31
Son güncelleme 13 Eylül 2024 17:51
Süper Lig'in 5. haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş maçında deplasman taraftarları yer alabilir.

Candaş Tolga Işık'ın haberine göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçında deplasman taraftarlarının yer alması için Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı aradı.

Vali Aziz Yıldırım, Hacıosmanoğlu'na, "Kulüpler talep etti bu yasağı, geri çekerlerse kaldırırız" cevabını verdi.

Bu konuşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, her iki kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ve Hasan Arat ile konuştu. Kulüplerden gelen deplasman taraftarının tribünde yer alma isteği valiliğe iletildi.

Habertürk'te yer alan gelişmeye göre, Trabzonspor - Beşiktaş maçında deplasman yasağı kaldırılıyor. Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzon deplasmanına gidebilecek.

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