Trabzonspor, Avrupa'da kötü seriyi bitirmek istiyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1112 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Avrupa'da kötü seriyi bitirmek istiyor
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06 Eylül 2022 13:05
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1112 gün sonra galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuç alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyete hasret kaldı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. 

- Kadrosunu güçlendirdi

Trabzonspor, yeni transferlerini UEFA'ya bildirdi.

Bordo-mavili takımın yeni transferleri, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyebilecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları sona eren Uğurcan Çakır, Marek Hamsik de Avrupa Lig maçlarında görev alabilecek. 

- Avcı ile ilk peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. 

- Oynadığı maçlar

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken sahasında golsüz beraberlikle bu organizasyona veda etti. 

- Trabzonspor'un Avrupa hasreti

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Maç Sonuç
2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag 0-0
2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2-1
2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3-3
2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1-1
2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma 1-2
2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3-0
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş) Trabzonspor-AEK 0-2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1-0
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Basel 2-2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Krasnodar 0-2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3-1
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Getafe 0-1
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2-0
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