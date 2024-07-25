Trabzonspor, avantajla dönüyor!

Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Ruzomberok'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili takımın golleri Trezeguet ve Cihan Çanak'tan geldi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, avantajla dönüyor!
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25 Temmuz 2024 21:23
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Ruzomberok deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili takım Slovakya'da MFK Ruzomberok Stadı'nda oynanan maçı 2-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1'de Cihan Çanak attı.

39. dakikada Enis Bardhi'den aldığı topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Edin Visca, ceza sahasındaki Trezeguet'i gördü. Mısırlı yıldız, gelen topa bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise Cihan Çanak, uzak mesafeden çektiği şutla takımının ikinci golünü attı.

Bordo-mavili takım, 2-0'lık galibiyetle rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu.



UĞURCAN ÇAKIR FARK YARATTI

Trabzonspor, Ruzomberok karşısında özellikle ilk yarıda zor anlar yaşadı. Slovak temsilcisi Trabzonspor kalesinde etkili olurken, Uğurcan Çakır kalesinde başarılı bir performans ortaya koydu ve takımının gol yemesine engel oldu. Milli file bekçisi, ikinci yarıda da özellikle 1-0'dan sonra kalesinde geçit vermedi ve galibiyette kilit rol oynadı.

Trabzonspor, rövanş karşılaşmasında Ruzomberok'u 1 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Lavrincik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

39. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Visca'nın içeri çevirdiği topu, altıpas üzerinde tamamlayan Trezeguet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

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