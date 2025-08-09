10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-344'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-042'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-043'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Trabzonspor, Almeida'yı ikna etti!

Trabzonspor, Valencia'nın 10 numarası Andre Almeida'yı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Portekizli yıldız transfere sıcak bakarken, Fırtına bonservis pazarlıklarında taksitli ödeme planıyla çözüme ulaşmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Almeida'yı ikna etti!
Son olarak kadrosuna Kazeem Olaigbe'yi katan Trabzonspor, orta sahaya takviye için hedefini Andre Almeida'ya çevirdi.

Valencia forması giyen ve kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu doğrultuda devreye giren Fırtına, yapılan görüşmelerin ardından Portekizli 10 numarayı ikna etti.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Futbolcunun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı, hatta menajerine transferin gerçekleşmesi için kolaylık sağlaması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Ancak bordo-mavililer için asıl sıkıntı, Valencia ile yürütülen pazarlık sürecinde yaşanıyor.



TAKSİTLİ ÖDEME PLANI

İspanyollar, 25 yaşındaki oyuncusu için 8 milyon Euro bonservis talebinde diretiyor. Trabzonspor ise rakamı aşağı çekmek adına taksitli ödeme planı ve bonuslar içeren bir teklif hazırladı. Taraflar arasında temaslar sürerken Almeida'nın da anlaşmanın bir an önce sağlanmasını beklediği ifade edildi.

VALENCIA KARNESİ

İspanyol ekibiyle 94 resmi maça çıkan Almeida, 4 gol ve 10 asist ile oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
