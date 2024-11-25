Trabzonspor - Adana Demirspor: 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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Trabzonspor - Adana Demirspor: 11'ler
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25 Kasım 2024 18:57
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligin son 3 haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor'a da dış sahada 3-1 yenilen bordo-mavililer, son sıradaki Adana ekibini mağlup ederek kötü gidişatına son vermek istiyor.

Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut Güneş, Cham, Visca, Cihan, Banza.

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan, Tolga Kalender, Semih Güler, Jovan Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.



Trabzonspor'da eksikler

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.

Okay Yokuşlu da sakatlandı

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli Takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi

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