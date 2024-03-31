Trabzonspor'a Onuachu'dan müjdeli haber

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Paul Onuachu, 12 Nisan'daki Sivasspor maçında kadroda olabilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Onuachu'dan müjdeli haber
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31 Mart 2024 12:01
Trabzonspor'da 28 Şubat'ta Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası kolu kırılan Paul Onuachu'dan müjdeli haber geldi.

Uzun süredir kolu alçıda olan ve bireysel çalışmalar gerçekleştiren Nijeryalı yıldız, yakın zamanda alçıyı çıkartacak. Dev forvetin, Konyaspor maçında oynayamayacağı ancak 12 Nisan'daki Sivasspor mücadelesinde kadroda olabileceği öğrenildi.

Onuachu'nun dönüşüyle birlikte Abdullah Avcı'nın hücum hattında eli iyice güçlenecek.

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