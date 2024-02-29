Trabzonspor'a Onuachu'dan kötü haber: "Kırık var!"

Trabzonspor'da Başakşehir maçında koluna darbe alan Paul Onuachu'dan kötü haber geldi....

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Trabzonspor'a Onuachu'dan kötü haber: 'Kırık var!'
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29 Şubat 2024 14:43
Son güncelleme 29 Şubat 2024 15:45
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Başakşehir ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo mavililer adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmada koluna darbe alan Onuachu'dan kötü haber geldi.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildiği açıklandı. İşte Trabzonspor'un açıklaması;

 "Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"




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