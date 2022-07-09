Trabzonspor'a 3 kalemden 84 milyon TL!

Trabzonspor yönetimi, yeni gelir kalemleri için yoğun çaba sarf ediyor.



Forma göğüs sponsorluğu için Vestel ile yeniden anlaşan ve kasasına 33 milyon TL koyan bordo- mavililer, kombine satışında da 15 bin rakamını geçti ve oradan da 30 milyon TL gelir elde etti. Burada da hedef 28 bin kombine satmak...



Son olarak 5 gün önce satışa çıkan yeni sezon formaları da beklenenin üstünde ilgi gördü ve bu süreçte 35 bin adet satış gerçekleşti. Kulüp buradan da 21 milyon TL civarında girdi sağladı.



Geçen sezon 230 bin adet forma satan bordo-mavililerin hedefi 250 bini geçmek… Bu üç kalemde elde edilen 84 milyon TL'ye yakın gelir de yönetimi sevindirdi.



