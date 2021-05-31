Trabzonspor'a 3.3 milyon euroluk nefes!

Trabzonspor'da 5 oyuncunun gidişi maaş bütçesinde 3.3 Milyon Euro'luk yer açtı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a 3.3 milyon euroluk nefes!
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31 Mayıs 2021 13:20
Trabzonspor geçtiğimiz günlerde kiralık sözleşmesi biten Afobe, Baker ve Marlon ile birlikte Kamil Ahmet Çörekçi ve Hosseini'yle de yollarını ayırmıştı. Bordo-Mavili takım bu oyuncuların gidişi ile maaş bütçesini rahatlattı.

Bordo-Mavililer kiralık sözleşmeleri biten Afobe, Baker ve Marlon'un yanı sıra kontratları sona eren Kamil Ahmet Çörekçi ve Hosseini'yle de yollarını ayırmıştı. Bu 5'linin gidişi sonrası maaş bütçesinde 3.3 milyon Euro bütçe açıldı.

Afobe geçtiğimiz sezon 1.3milyon Euro alırken, Baker 700 bin Euro, Marlon 480 bin Euro'ya oynamıştı. Hosseini'nin maaşı 600 bin Euro ve Kamil Ahmet'in ise 3 milyon TL idi. [Haber61]

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