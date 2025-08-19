Süper Lig'in ikinci haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında tempo oldukça düşük kaldı. Kasımpaşa ve Trabzonspor, ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamladı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ VE KAZANDI
Trabzonspor, 75. dakikada öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta Zubkov'un vuruşu direkten döndü. Bu topu tamamlayan Felipe Augusto, topu ağlara gönderdi. Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Augusto, bordo-mavili forma altında ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Felipe Augusto'nun gol sevinci
Bu sonucun ardından Trabzonspor, lige ikide iki ile başladı ve puanını 6 yaptı. Kasımpaşa, iki haftada puan alamadı.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olacaktı ancak Karadeniz ekibinin Avrupa maçı nedeniyle bu maç ertelendi.
ESKİ TAKIMINA KARŞI 12. KEZ SAHADA
Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu.
Gürcü teknik adam, bugüne kadar Trabzonspor'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Şota Arveladze, bu maçla birlikte Trabzonspor'a karşı 4. mağlubiyetini yaşadı.
TRABZONSPOR TARAFTARINDAN DESTEK
Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Bordo-mavililer, maçtan saatler önce Taksim'de bir araya gelip sonrasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na hareket etti.
Taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından tribündeki yerini alırken maç öncesinde takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.
YENİ SEZONDA İKİDE İKİ
Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Trabzonspor, ligde 2 sezon sonra ilk 2 maçını kazanmayı başardı.
Sezonu şampiyon tamamladığı 2021-2022 sezonunun ardından Abdullah Avcı yönetiminde 2022-2023 sezonuna son şampiyon olarak başlayan Trabzonspor, önce deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, ardından da evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etmişti.
AUGUSTO SİFTAH YAPTI
Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, 75. dakikada takımı adına fileleri havalandırırken, bordo-mavili ekibe de galibiyeti getiren isim oldu.
Sağ kanatta topla buluşan Zubkov'un uzak köşeye gönderdiği şutta direkten dönen topu tamamlayan Augusto, bordo-mavili formayla da ilk golünü kaydetti.
Ligin ilk haftasında Kocaelispor karşısında oyuna yedek başlayan Brezilyalı futbolcu, ilk 11'de çıktığı ilk mücadelede Kasımpaşa ağlarını havalandırmayı başardı.
DEVAM EDEMEDİ
Trabzonspor'un Nijeryalı forvetil Paul Onuachu, Kasımpaşa müsabakasının 65. dakikasında kenara geldi.
Maç içinde yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna Danylo Sikan dahil oldu.
5 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ
Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, İstanbul ekibine karşı 5 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.
Trabzonspor bundan önce Kasımpaşa'yla ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşarken bu maçların tamamında kalesinde gol görmüştü.
2022-2023 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, bu maçın ardından oynanan 5 maçta da Kasımpaşa, Trabzonspor filelerine havalandırmayı başardı. Ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazanırken, bir sonraki sezon iki takım da deplasmandan galibiyetle ayrıldı. 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, İstanbul'dan 5-1'lik galibiyetle ayrılırken, Trabzon'da oynanan müsabakayı ise Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.
Geçen sezon ise hem İstanbul'da hem de Trabzon'da oynanan maçlar beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Trabzonspor ev sahipliğindeki mücadele 2-2 sona ererken, ikinci yarıda İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada iki takım da önemli bir gol pozisyonu üretemedi ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Visça'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Savic meşin yuvarlağı altıpas içindeki Onuachu'ya indirdi. Nijeryalı santrforun yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak çizgi üzerindeki takım arkadaşı Folcarelli'den döndü.
75. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sikan'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Augusto, altıpasa düşen topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-1
90. dakikada Mendy'nin ceza yayının sağından plasesinde, top az farkla auta çıktı.
Müsabaka, Karadeniz temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Bilal Gölen
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 67 Cem Üstündağ), Opoku, Szalai, Ben Ouanes, Baldursson (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş), Fall, Cafu (Dk. 73 Atakan Müjde), Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Dk. 73 Yusuf Barası), Gueye
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+6 Ozan Tufan), Okay Yokuşlu, Folcarelli, Visça (Dk. 65 Zubkov), Olaigbe (Dk. 86 Mendy), Augusto (Dk. 86 Cham), Onuachu (Dk. 65 Sikan)
Gol: Dk. 75 Augusto (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Winck, Dk. 85 Atakan Müjde (Kasımpaşa), Dk. 76 Mustafa Eskihellaç, Dk. 79 Sikan (Trabzonspor)
