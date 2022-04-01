Trabzon taraftarı gözünü desibel rekoruna dikti

Ligde pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın biletleri ise günler öncesinde tükenmişti.



41 bin 461 kişi kapasiteli stadyumda "kapalı gişe" olarak maça çıkacak olan Karadeniz devi, şampiyonluk yolunda bir rekor daha kırmak istiyor. Bu sezon Süper Lig'in en coşkulu maçlarından biri olması beklenen Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında bordo-mavili kulüp, 90 dakika boyunca tüm tribünlerden ses ve desibel ölçümü gerçekleştirecek. Ölçümler için günler öncesinden hazırlıklara başlandı. Dünya standartlarında lisanslı ölçümler yapan firma yetkileri desibel ölçüm cihazlarını Trabzon'a getirdi. Taraftarın ses rekorunu kırması halinde ise ölçülen desibel miktarı stadyum ekranından canlı olarak ekranlara getirilecek.



GALATASARAY ZİRVEDE



Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı'nda yapılan derbide sarı-kırmızılı taraftarlar 131.76 desibel rekoruyla, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Hedef bunu geçmek.





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