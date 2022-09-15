Trabzon'da tribünler boş kaldı

Geçen sezon şampiyonluk sürecinden bu yana tribünlerin tamamını dolduran Trabzonsporlu taraftarlar, Kızılyıldız karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. Yaklaşık 150 Kızılyıldız taraftarı da misafir tribünde yer alarak takımlarına destek verdi.
Maç öncesi taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya tezahüratla destek verdi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. Yaklaşık 150 Kızılyıldız taraftarı da misafir tribünde yer alarak takımlarına destek verdi.
Maç öncesi taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya tezahüratla destek verdi.
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