Trabzon'da penaltılar VAR'la iptal!

Süper Lig'de Hatayspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da iki penaltı VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Danylo Sikan'ın şutunda top Kilama'dan döndü. Hakem Alper Akarsu, pozisyonda elle oynama olduğunu işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.
Hakem Akarsu, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını iptal etti.
VAR'DAN YİNE İPTAL!
Karşılaşmanın 49. dakikasında ise Simon Banza'nın yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Alper Akarsu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
Hakem Akarsu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını bir kez daha iptal etti.
Trabzonspor'da teknik heyet ve taraftarlar, bu kararlara büyük tepki gösterdi.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Danylo Sikan'ın şutunda top Kilama'dan döndü. Hakem Alper Akarsu, pozisyonda elle oynama olduğunu işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.
Hakem Akarsu, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını iptal etti.
VAR'DAN YİNE İPTAL!
Karşılaşmanın 49. dakikasında ise Simon Banza'nın yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Alper Akarsu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
Hakem Akarsu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını bir kez daha iptal etti.
Trabzonspor'da teknik heyet ve taraftarlar, bu kararlara büyük tepki gösterdi.
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