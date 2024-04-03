Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns'ın dizindeki sakatlıktan playofflar öncesinde dönebileceği iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, The Pat McAfee Show'da Towns'ın yırtık menisküs sakatlığından normal sezon bitmeden dönebileceğine dair "iyimserlik" bulunduğunu söyledi.



Timberwolves başkanı Glen Taylor ise geçtiğimiz günlerde KSTP'den Darren Wolfson'a Towns'ın iyileşme sürecinde "beklenenden çabuk ilerleme kaydettiğini" ancak dönüşü için hala kesin bir tarih bulunmadığını açıklamıştı.



Towns, 12 Mart'ta sol dizindeki menisküs yırtığının onarılması için ameliyata girdiğinden beri parkelerden uzak kalmıştı ve Timberwolves tarafından dört hafta içinde yeniden değerlendirilme süresi verilmişti.





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