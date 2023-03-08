Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ın baldır sakatlığının rehabilitasyon sürecinde "son aşamalara" girdiği, ancak ne zaman döneceğine dair hala belli bir tarih olmadığı söylendi.



Koç Chris Finch, Kasım ayından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Towns ile ilgili güncellemeyi şu şekilde verdi:



"Şu anda bazı basketbol aktiviteleri yapıyor ve bunu görmek güzel. Yine de dönüşü için belli bir tarih yok."



Finch, Wolves'un uzun süredir yokluğuna rağmen Towns'ın geri dönmek için sabırsız olduğunu da sözlerine ekledi:



"Ciddi bir aciliyet duygusu içine girdi, bence artık tünelin ucunu görebiliyor ve bu da onu heyecanlandırıyor."



Towns, bu sezon oynadığı 21 maçta 20.8 sayı, 8.2 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakalamıştı.





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