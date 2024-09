Tour of İstanbul start aldı

Tour of İstanbul'un ikinci yılı, Çatalca'daki zorlu ilk etapla başladı; Emilien Jeanniere, genel klasmanda birinci olarak turuncu mayoyu ve büyük ödülü kazandı, Kaan Soylu ise en iyi tırmanışçı olarak yeşil mayoyu elde etti.



ULUSLARARASI şehir bisiklet turu olan Tour of İstanbul'un 2'ncisi bugün başladı. Çatalca'da start alıp, yine aynı noktada finiş yapan ilk etapta yarışmacılar 164,2 kilometre boyunca pedal çevirdi. Etabın genel klasmanında Fransız Totalenergies takımından Emilien Jeanniere 1'inci olarak turuncu mayo ve 4 bin 284 Euro para ödülü kazandı. Spor Toto takımından Kaan Soylu da en iyi tırmanışçı ödülü ile yeşil mayonun ve 2 bin 142 Euro para ödülünün sahibi oldu. Yarışlar sonunda 32 bin 400 Euro ödülün farklı klasmanlarda dağıtılacağı turda bu yıl ilk kez Astana da pedal çeviriyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği ve İlki 2023 yılında gerçekleşen organizasyonun hemen ardından 2.2'den 2.1 kategorisine yükselen Tour of İstanbul, bu yıl en iyi sprinter, en iyi tırmanışçı ve saygı sprin prim lideri kategorilerinde 12-15 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. 15 ülkeden 22 takımla gerçekleşen turda, kategori yükseldiği için, Fransa Bisiklet Turu katılımcılarından Astana da ilk kez World Team olarak (Dünya Takımı) yarışıyor. Organizasyonda World Team olmaya aday 5 ProTeam de yer alırken turun diğer ekiplerinin 15'i Continental Team (Kıta Takımı) ve 1'i National Team (Ulusal Takım)'den oluşuyor.



Çatalca'da başlayan ve sırasıyla Şile, Beykoz ve son gün de Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan Tour of İstanbul'da toplam 32 bin 400 Euro ödül sahiplerini bulacak. Ayrıca son etap günü vatandaşların da katılacağı Tarihi Yarımada Bisiklet Turu da yapılacak.



İ. RENAY ONUR: BU YIL GEÇEN SENEKİ FORMATTA GÖRMEDİĞİMİZ TAKIMLARI İZLEYECEĞİZ



Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur 2'ncisini gerçekleştirdikleri organizasyon için "Geçen seneye göre kategori yükseltildi ve bu daha rekabetçi ve daha üst kategoride yarışan takımların gelmesi anlamına geliyor. 22 takımın altı tanesi geçen seneki formatta görmediğimiz takımlar. Bunlar dünya standardında ve çok takip edilen yarışlarda yarışan takımlar. Bununla birlikte bu sene dördüncü günün etabında 16 yaş üstü 1000 İstanbullu bisikletleriyle bu parkura çıkıp 1,5 saat boyunca Tarihi Yarımada'da bisikletçilerin geçeceği parkurda pisti ve yarışı deneyimleme fırsatı elde edecekler. Bu sene ayrıca İBB Spor Kulübü'nün takımı da Türkiye'den katılan üç takımın arasında. O yüzden çok keyifli bir yarış olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



'ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DAHA FAZLA REKABETÇİ TAKIMIN İSTANBUL'A GELMESİNİ BEKLİYORUZ'



"Kategorinin 2.2'den 2.1'e inmesi yarışın artık daha farklı takımlara hitap ediyor olması demektir" diyen Onur, bu durumun Tour of İstanbul'un geleceğine nasıl yansıyacağı hakkında şu öngörülerde bulundu:



"Önümüzdeki senelerde bu takımların sayısı artacaktır. Bu da daha fazla rekabetçi takımın İstanbul'a gelmesi ve dolayısı ile bu yarışın dünyada hem yarışçılar, hem bisikletseverler tarafından çok daha fazla izlenmesi anlamına gelir. Türkiye ve İstanbul açısından baktığımızda da bu tür yarışlara ve şehir içinde izlenmesine sahip olmak bisiklete ilgi duyan kişi ve sporcunun artmasını sağlayacaktır. Bunların hepsi Avrupa Oyunları, Olimpiyat oyunları gibi hedefleri olan bir ülke için olumlu gelişmeler."



'DÖRT GÜN BOYUNCA YAPILAN TEK YARIŞ'



Bu yarışı diğer yarışlardan ayıran özelliklerinden de bahseden Onur, "Bu yarışın çok önemli bir farkı; dünyada bu tür metropollerde dört gün boyunca yapılan tek yarış olması. Dünyadaki diğer metropollerde dört gün boyunca dolaşacak bu kadar büyük, yeşil, farklı alanlar yok. Tur dördüncü gün Yenikapı'da başlayıp Yenikapı'da bitecek ama iki kıtayı da geçiyor olacak. Birinci köprüden karşıya geçip Avrasya'dan geriye dönüyor olacaklar. Bu da ilk defa bu parkuru yarışacak olan yarışlar için kıtalararası bir yarış anlamına geliyor. Bu da yarışı farklı özel kılıp, izlenmesini arttıran kriterlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.



'HERKESİ BU FAALİYETLERİ İZLEMEYE VE YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM'



Onur, son olarak İstanbul'u bekleyen yoğun spor gündeminde izleyicileri desteklemeye davet etti:



"Şimdi dört gün boyunca bu yarışı izliyor olacağız. Haftaya Ulugazi Yağlı Güreşleri ve Açık Hava Serbest Güreş şampiyonamız var. 2 hafta sonra 10 kilometre yarışı, 3 Kasım'da da İstanbul Maratonu gerçekleşecek. Yani hem katılımcı, hem izleyici olarak İstanbul'un spora doyacağı bir döneme giriyoruz. Ben herkesi bu faaliyetleri izlemeye ve yaşamaya davet ediyorum."



YEŞİL VE BEYAZ MAYO, KAAN SOYLU ÖZKALBİM'İN



İlk etaptaki sonuçların ardından mayoların sahipleri de belli oldu. Genel klasman birincisine verilen turuncu mayo ve en iyi sprintere verilen mavi mayo Emilien Jeannière'ye giderken, en iyi tırmanışçıya verilen yeşil mayo ve saygı sprint prim kapısını lider geçen sporcuya verilen beyaz mayo, Spor Toto Spor Kulübü'nden Kaan Soylu Özkalbim'in oldu.



Özkalbim tırmanış kapılarında topladığı 5 puanla, Malezya takımı Terengganu Cycling Team'den Muhammad Nur Aiman Bin Rosli, Danimarka takımı Airtox - Carl Ras'tan Magnus Bak Klaris ve İspanyol takımı Illes Balears Arabay Cycling'den Gonzalo Ariño Bolinches'i geride bırakmayı başardı.



Klasman 2'incisi Lotto Dstny takımından Menten Milan olurken, 3'üncüsü ise yine Totalenergies takımından Burgaudeau Mathieu oldu.



ŞAMPİYONLAR DA YARIŞIYOR



İlk senenin şampiyonu Gustav Wang ve 2'ncisi Gianni Marchand'ın aralarında olduğu 22 takım adına toplam 154 bisikletçi pedal çevirecek. 2024 Türkiye Turu 2'ncisi Merhawi Kudus, Paris-Nice yarışında etap kazanan Mathieu Burgaudeau ve Manuele Tarozzi de İstanbul'da klasman için mücadele edecek. Timothy Dupont, Milan Menten ve Luca Colnaghi gibi sprinterlerin de Tour of İstanbul'un heyecanı artıracak isimler olarak görülüyor.



ZORLAYICI PARKURLAR



Ormanlar, dereler, göller ve binlerce yıllık kültürel zenginlikleriyle farklı etaplardan oluşan Tour of İstanbul'un parkuru sporcular için hiç de kolay olmayacak. İnişli-çıkışlı yapısı nedeniyle, adeta bir 'testere'ye benzetilen parkur, uzun yokuşlar veya düzlükler olmadığı için bisikletçileri, değişen parkur yapısına göre pedal çevirmeyi zorunlu bırakacak. Ayrıca Tour of İstanbul'da geçen yılki Arnavutköy yerine Çatalca parkuru dahil edildi. 164,2 kilometre uzunluğundaki Çatalca-Çatalca arasındaki mesafe aynı zamanda turun en uzun etabı niteliğinde.



İKİ KITA ARASINDAKİ TEK BİSİKLET TURU



İstanbul Maratonu gibi Tour of İstanbul da iki kıta arasında yapılan tek bisiklet turu özelliğine sahip. Yenikapı-Yenikapı final etabında bisikletçiler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçecek. Bostancı'dan dönüş alacak olan bisikletçiler, Avrasya Tüneli'ni kullanarak Avrupa yakasına dönecek. Tarihi Yarımada bölümü de Haliç ve boğaz manzarası eşliğinde tarih içinde eşsiz bir yolculuk olacak.



BİR GÜNDE İKİ TUR: VATANDAŞLAR DA BİSİKLET BİNECEK



Tour of İstanbul'un final gününde vatandaşların katılacağı Tarihi Yarımada Bisiklet Turu da yapılacak. Tour of İstanbul'un 15 Eylül'deki final etabından önce yapılacak etkinliğe 16 yaş ve üzerindeki bisiklet severler katılabilecek. 5'inci Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, saat 09.00'da Yenikapı'dan başlayacak. Balat'tan dönüş alacak olan tur 10.30'da yine Yenikapı'da sona erecek.



İKİNCİ ETAP ŞİLE'DE



Tour of İstanbul'da ikinci etap yarın Şile'de yapılacak. Yarın saat 11.00'de başlayacak etapta sporcular 137,8 kilometrelik parkurda ter dökecek.



TOUR OF İSTANBUL'DA YARIŞAN TAKIMLAR



Astana QAZAQSTAN TEAM (Kazakistan)



Lotto Dstny (Belçika)



Totalenergies (Fransa)



VF Group-Bardiani CSF-Faizane (İtalya)



Corratec Vini Fantini (İtalya)



Team Novo Nordisk (ABD)



Terengganu Cyling Team (Malezya)



Mazowsze Serce Polski (Polonya)



Airtrox-Carl Ras (Danimarka)



Adria Mobil (Slovenya)



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Türkiye)



Spor Toto Cycling Team (Türkiye)



Tarteletto Isorex (Belçika)



Bike Aid (Almanya)



Team Vorarlberg (Avusturya)



Vino Sko Team (Kazakistan)



Voster Ats Team (Polonya)



Universe Cycling Team (Hollanda)



Illes Balears Arabay Cycling (İspanya)



Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)



Team Storck Metropol Cycling (Almanya)



Bulgarian National Team (Bulgaristan)



TOUR OF İSTANBUL ETAPLARI VE YARIŞ TAKVİMİ



1. Etap: Çatalca-Çatalca



Mesafe: 164,2 Km



Tarih: 12 Eylül 2024



Başlama Saati: 10.30



Yaklaşık Bitiş Saati: 14.39



2. Etap: Şile-Şile



Mesafe: 137,8 Km



Tarih: 13 Eylül 2024



Başlama Saati: 11.00



Yaklaşık Bitiş Saati: 14.43



3. Etap: Beykoz-Polonezköy



Mesafe: 118,3 Km



Tarih: 14 Eylül 2024



Başlama Saati: 11.00



Yaklaşık Bitiş Tarihi: 14.02



4. Etap: Yenikapı-Yenikapı



Mesafe: 86,1 Km



Tarih: 15 Eylül 2024



Başlama Saati: 11.00



Yaklaşık Bitiş Saati: 12.57



TOUR OF İSTANBUL ÖDÜLLERİ VE TUTARLARI (EURO)



Tour of İstanbul'da toplam 32 bin 400 Euro ödül dağıtılacak.



Derece Her Etap Genel Klasman



1. 2142 4284



2. 1085 2170



3. 532 1064



4. 270 540



5. 221 442



6. 158 316



7. 158 316



8. 109 218



9. 109 218



10.-20. 56 112