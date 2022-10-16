Toulouse evinde Angers'e şans tanımadı

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Philippe Montainer'in yönetimindeki Toulouse ile Gerard Baticle'ın ekibi Angers karşı karşıya geldi.



Toulouse Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Toulouse 3-2 kazanırken goller; 10. dakikada Brecht Dejaegere, 40. dakikada penaltıdan Branco van den Boomen ve 67. dakikada Stijn Spierings'den geldi. Konuk ekip Angers'in golleri ise 33. dakikada Nabil Bentaleb ve 90+3'de Amine Salama'dan geldi geldi.



Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse bu sonuçla beraber puanını 15'e yükseltirken, Angers 8 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Toulouse kendi evinde Strasbourg'u konuk ederken, Angers sahasında Rennes'i ağırlayacak.



Görsel kaynak: Toulouse Twitter





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