Toulouse evinde Angers'e şans tanımadı

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Toulouse, evinde Angers'i 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Toulouse evinde Angers'e şans tanımadı
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16 Ekim 2022 15:56
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Philippe Montainer'in yönetimindeki Toulouse ile Gerard Baticle'ın ekibi Angers karşı karşıya geldi.

Toulouse Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Toulouse 3-2 kazanırken goller; 10. dakikada Brecht Dejaegere, 40. dakikada penaltıdan Branco van den Boomen ve 67. dakikada Stijn Spierings'den geldi. Konuk ekip Angers'in golleri ise 33. dakikada Nabil Bentaleb ve 90+3'de Amine Salama'dan geldi geldi.

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse bu sonuçla beraber puanını 15'e yükseltirken, Angers 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Toulouse kendi evinde Strasbourg'u konuk ederken, Angers sahasında Rennes'i ağırlayacak.

Görsel kaynak: Toulouse Twitter

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