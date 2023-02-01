Tottenham Pedro Porro transferini açıkladı

Premier Lig'de transferin son gününde Tottenham, dikkat çeken bir imzayı açıkladı.



Londra ekibi, Sporting Lizbon'dan Pedro Porro'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncunun zorunlu satın alma bedelinin olduğu ve 45 milyon euroya İspanyol oyuncunun bonservisinin yaz aylarında Tottenham'a geçeceği belirtildi.



23 yaşındaki İspanyol sağ bek, Sporting'de bu sezon çıktığı 26 maçta 3 gol 11 asist üretmişti.





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