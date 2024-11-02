Tottenham maçında sağ bek Elias Jelert'in

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, Tottenham'a karşı sakatlığını yeni atlatan isimleri riske etmeyecek.
FORMA JELERT'E
Takvim'in haberine göre; Buruk'un Kaan Ayhan'ın sakatlığı nedeniyle Tottenham ile oynanacak maçta sağ bekte Danimarkalı futbolcu Elias Jelert'e forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.
SOL BEK BARIŞ'IN
Deneyimli teknik adamın sol bekte de tam hazır olmayan Ismail Jakobs'un yerine Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan Elias Jelert, bu maçlarda skor katkısı gösteremedi.
FORMA JELERT'E
Takvim'in haberine göre; Buruk'un Kaan Ayhan'ın sakatlığı nedeniyle Tottenham ile oynanacak maçta sağ bekte Danimarkalı futbolcu Elias Jelert'e forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.
SOL BEK BARIŞ'IN
Deneyimli teknik adamın sol bekte de tam hazır olmayan Ismail Jakobs'un yerine Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan Elias Jelert, bu maçlarda skor katkısı gösteremedi.