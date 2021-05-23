Tottenham, Leicester'ın Şampiyonlar Ligi umudunu bitirdi!

İngiltere Premier Lig'de 38. hafta karşılaşmasında Leicester City, Tottenham'ı ağırladı.



King Power Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Tottenham'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Tottenham'ın gollerini ise 41. dakikada Harry Kane, 77. dakikada kendi kalesine Kasper Schmeichel ile 87. ve 90+5. dakikalarda Gareth Bale attı. Ev sahibi Leicester'ın gollerini ise 18. ve 52. dakikalarda kullandığı penaltılarla Jamie Vardy attı.



Leicester forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11 başladığı mücadelenin tamamında sahada görev yaptı.



Bu sonucun ardından Leicester, Chelsea'ye karşı olan averaj dezavantajı nedeniyle Şampiyonlar Ligi potasında yer alamadı ve sezonu 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.



Tottenham ise bu galibiyetle birlikte sezonu 7. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne gitti.



