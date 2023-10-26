Galatasaray forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için İngiltere'den transfer iddiası geldi.
Sarı-kırmızılı takımda son dönemde performansıyla birçok Avrupa radarına giren Kerem Aktürkoğlu için İngilizlerin önemli ekibinin devreye girdiği haberi ortaya çıktı.
TOTTENHAM - KEREM AKTÜRKOĞLU HABERİNİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Sarı-kırmızılı takımda son dönemde performansıyla birçok Avrupa radarına giren Kerem Aktürkoğlu için İngilizlerin önemli ekibinin devreye girdiği haberi ortaya çıktı.
TOTTENHAM - KEREM AKTÜRKOĞLU HABERİNİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ