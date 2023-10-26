29 Ekim

Tottenham, Kerem Aktürkoğlu transferi için geliyor!

Galatasaray transfer haberleri: Tottenham'ın, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu izlediği ve kısa süre içerisinde milli futbolcu için bir hamlede bulunabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tottenham, Kerem Aktürkoğlu transferi için geliyor!
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26 Ekim 2023 17:24
Son güncelleme 26 Ekim 2023 17:26
Galatasaray forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için İngiltere'den transfer iddiası geldi.

Sarı-kırmızılı takımda son dönemde performansıyla birçok Avrupa radarına giren Kerem Aktürkoğlu için İngilizlerin önemli ekibinin devreye girdiği haberi ortaya çıktı.

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