Tottenham evinde 3 dakikada geri döndü!

Premier Lig 27. hafta maçında Tottenham, sahasında Crystal Palace ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Totenham'a galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Timo Werner, 80. dakikada Cristian Romero ve 88. dakikada Heung-Min Son kaydetti.



Ev sahibi takım bu galibiyetle Wolves mağlubiyeti sonrası moral buldu. Palace ise 2 maç sonra kaybetti.



Tottenham bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti. Palace ise 28 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Aston Villa ile oynayacak. Palace ise Luton Town'u konuk edecek.





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