27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Tottenham, Everton'u deplasmanda 3'ledi!

Premier Lig'in 9. haftasında Tottenham, deplasmanda Everton'u 3-0 mağlup etti.

calendar 26 Ekim 2025 21:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tottenham, Everton'u deplasmanda 3'ledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Premier Lig'in 9. haftasında Tottenham, deplasmanda Everton'a konuk oldu.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 3-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 19 ile 45+6. dakikalarda Micky van de Ven ve 89. dakikada Pape Matar Sarr attı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, ligdeki puanını 17'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Everton ise 11 puanla 14. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Tottenham, Chelsea'yi konuk edecek. Everton, Sunderland'e konuk olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.